ശാസ്താംകോട്ട: ശാസ്താംകോട്ട ശ്രീധര്മ്മശാസ്താക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേര്ന്നുള്ള ക്ഷേത്രഭൂമിയില് സ്വകാര്യവ്യക്തി ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിടിച്ച് കടത്തി വസ്തു കയ്യേറാന് നടത്തിയ ശ്രമം സംഘര്ഷമായി. രണ്ടുദിവസത്തെ അവധിയുടെ മറവിലാണിത്. ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സമീപവാസിയാണ് അനധികൃത കയ്യേറ്റം നടത്തിയത്.
മുന്പും ഇയാള് ക്ഷേത്രഭൂമി കയ്യേറി കെട്ടിടങ്ങള് നിര്മ്മിച്ച് വാടകയ്ക്ക് നല്കിയിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് വിവാദമായതാണ്. ഈ കയ്യേറ്റം ഒതുക്കി തീര്ക്കാന് അന്ന് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഒത്താശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തില് മണ്ണ് ഇടിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നൂറോളം ഭക്തര് സംഭവസ്ഥലത്ത് തടിച്ചു കൂടി. ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി മണ്ണ് കടത്താന് ഉപയോഗിച്ച ജെസിബിയും കയ്യേറ്റക്കാനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടര്ന്ന് ദേവസ്വം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസറുടെ പരാതിയിലാണ് കയ്യേറ്റക്കാരനായ അലക്സിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസടുത്തത്.
ഇയാള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ദേവസ്വം ഭൂമി പാറയിട്ടു അതിര് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കില് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.അജിതകുമാറും സെക്രട്ടറി കേരള ശശികുമാറും അറിയിച്ചു. ദേവസ്വം വസ്തു അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് കേസ് നിലനില്ക്കുന്നതും, ദേവസ്വം ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെയും ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ഓഫീസറുടെയും നേതൃത്വത്തില് ജോയിന് സര്വ്വേ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഇയാള് ഇത്തരത്തില് കയ്യേറ്റത്തിന് തയ്യാറായത്.
ദേവസ്വം ഭൂമി അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്തി അടമാനം ചെയ്യണമെന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് എതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അലക്സ് പേ ാലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇയാള്ക്ക് കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.