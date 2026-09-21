ന്യൂദൽഹി: ചീറ്റപ്പുലികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പരിപാടി ഇവയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനപ്പുറം മുന്നോട്ട് പോയി. പ്രജനനവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അതിജീവനവും മുതൽ തുറസ്സായ വനങ്ങളിലേക്ക് ചീറ്റപ്പുലികളെ വിടുന്നതുവരെ പ്രോജക്റ്റ് ചീറ്റ ക്രമേണ അതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ വികസിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 52 ആയി, അതിൽ 32 എണ്ണം രാജ്യത്ത് ജനിച്ചവ ഉൾപ്പെടെയാണിത്. ഇതിൽ 49 എണ്ണം കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഗാന്ധി സാഗർ സങ്കേതത്തിലുമാണ്, രണ്ടും മധ്യപ്രദേശിലാണ്. നമീബിയയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് ചീറ്റകളുടെ വരവോടെ ആരംഭിച്ച യാത്രയെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 17 ന് പരിപാടി നാല് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.
എട്ട് ചീറ്റകളോടെയാണ് തിരിച്ചുവരവ് ആരംഭിച്ചത്
2022 സെപ്റ്റംബർ 17 ന്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നമീബിയയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് ചീറ്റകളെ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ പ്രത്യേക കൂടുകളിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇനങ്ങളെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളോട് മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യ വർഷത്തിൽ ടീം നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടതായും പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചീറ്റപ്പുലികളുടെ പെരുമാറ്റം, ആരോഗ്യം, പരിപാലനം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അനുഭവം നേടിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കലിൽ നിന്ന് പ്രജനനത്തിലേക്കും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിലേക്കും നീങ്ങിയതോടെ ആ പഠനം പ്രധാനമായി.
വംശനാശം മുതൽ തിരിച്ചുവരവ് വരെ
1952-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ചീറ്റകളെ വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളിലെ ഒരു സുപ്രധാന അധ്യായമാക്കി മാറ്റി. രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ജീവിവർഗത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പുനരവതരിപ്പിക്കൽ, പ്രജനന പരിപാടിയിലൂടെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട സാന്നിധ്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പ്രോജക്ട് ചീറ്റ ശ്രമിച്ചു.
വന്യജീവികൾക്ക് ചീറ്റകൾ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
വന്യജീവി ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വേട്ടക്കാരായി ചീറ്റകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ സസ്യഭുക്കുകളുടെ ജനസംഖ്യയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. മാൻ, ചിങ്കാര, ഇംപാല, ഗസല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ സസ്യഭുക്കുകളെയാണ് അവ പ്രധാനമായും ഇരയാക്കുന്നത്. ഈ സംഖ്യകളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ചീറ്റകൾ പോലുള്ള വേട്ടക്കാർ വന ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് മുഖ്യ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്.