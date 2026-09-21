കാബൂൾ: അഫ്ഗാൻ മണ്ണിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക നടപടിക്കെതിരെ ‘കനത്ത തിരിച്ചടി’ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് താലിബാൻ ഇസ്ലാമാബാദിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഇന്നു പുലർച്ചെ (21-09-2026) പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇതിന് തിരിച്ചടി നൽകാൻ താലിബൻ തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ- പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നോ എന്ന ആശങ്കയാണ് പൊതുവേ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
അഫ്ഗാനിലെ കുനാർ പ്രവിശ്യയിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പക്തികയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അയൽരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ ഈ വർഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ ആരോപണത്തെച്ചൊല്ലി കാബൂളും ഇസ്ലാമാബാദും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത തുടരുകയാണ്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ‘ടോലോ ന്യൂസ്’ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്തി. കുനാറിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കുനാറിലും പക്തികയിലും പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണം
പക്തിക പ്രവിശ്യയിലെ ബർമൽ ജില്ലയിലെ രാഖ, ടോർകണ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലും രണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഒരെണ്ണം ആളില്ലാത്ത വീട്ടിലും മറ്റൊന്ന് പഴയൊരു കടയിലുമാണ് പതിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും, ഈ രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളിലും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തോതിൽ ജീവഹാനിയും പരിക്കും വരുത്തിവെച്ച പാകിസ്ഥാന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളുടെയും അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഭാഗമായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചതായി യുഎൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു< അതിർത്തി കടന്നുള്ള സായുധ അക്രമങ്ങൾ മൂലം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 399 സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവഹാനിയോ പരിക്കോ സംഭവിച്ചതായി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് മിഷൻ ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 57 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 342 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ കണക്കിൽ 40 സ്ത്രീകളും 112 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആറ് സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 26 കുട്ടികൾ മരിക്കുകയും 86 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സാധാരണക്കാർക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേനയാണ് കാരണമെന്ന് യുനാമ വിലയിരുത്തി. വ്യോമാക്രമണങ്ങളും കരയുദ്ധങ്ങളുമാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കാനും മരിക്കാനും പ്രധാന കാരണമായത്.
ഈ കാലയളവിൽ വ്യോമാക്രമണം മൂലം സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച പ്രവിശ്യകളിൽ പാക്ത്യ, പക്തിക, കുനാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജൂലൈ 28-നാണ് ഏപ്രിൽ-ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ മനുഷ്യാവകാശ റിപ്പോർട്ട് യുനാമ പുറത്തുവിട്ടത്.
മുൻ മാസങ്ങളിലും ഇതിലും വലിയ തോതിലുള്ള ആൾനാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ജനുവരി 26-നും മാർച്ച് 31-നും ഇടയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളിൽ 764 സാധാരണക്കാർക്ക് (372 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 392 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു) ജീവഹാനിയോ പരിക്കോ സംഭവിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ളിൽ സംഭവിച്ച ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടായത്.
പാകിസ്ഥാന് ‘ശക്തമായ തിരിച്ചടി’ നൽകുമെന്ന് താലിബന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ളിൽ സൈനിക നടപടികൾക്കെതിരെ ഇസ്ലാമാബാദിന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിഹുള്ള മുജാഹിദ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
‘അഫ്ഗാൻ പ്രദേശത്തിന്റെ പരമാധികാരം ലംഘിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ‘ആർട്ടിക്കിൾ 51′ (സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശം) ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് അവകാശമുണ്ട്; ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും,’ മുജാഹിദ് അൽ അറബിയ ഇംഗ്ലീഷിനോട് പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ളിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ‘ശക്തമായ തിരിച്ചടി’ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകൾ അഫ്ഗാൻ പ്രദേശം റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും പരിശീലനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം തള്ളി. സെപ്റ്റംബർ 18-നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
പാകിസ്ഥാനുള്ളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനായി പോരാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും ആയുധമണിയിക്കാനും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ അഫ്ഗാൻ പ്രദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ താലിബൻ ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു.
പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങൾ, അതിർത്തി കടന്നുള്ള മുൻകാല സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇതിനകം സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവഹാനിയോ പരിക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുനാർ, പക്തിക എന്നീ പ്രവിശ്യകളെ വീണ്ടും വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.