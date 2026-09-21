കണ്ണൂര് : കണ്ണൂരില് സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പലിശരഹിത ബാങ്കിങ് സഹകരണസംഘമായ ‘ഹലാല് ഫായിദ’ പ്രവര്ത്തനം സജീവമാക്കുന്നു.
ഇന്നലെ ചേര്ന്ന ജനറല് ബോഡി യോഗത്തില് വ്യവസായങ്ങള് തുടങ്ങാന് തീരുമാനമായി. 511 നിക്ഷേപകരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. എന്നാല് ഇന്നലെ ജനറല് ബോഡിക്ക് എത്തിയത് 76 പേര് മാത്രമാണ്. മാംസകയറ്റുമതിക്കുള്ള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഹലാല് ഫായിദ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പമാണ് പുതിയ വ്യവസായങ്ങള് തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം ജനറല് ബോഡിയില് അറിയിച്ചത്. ഇതിനുള്ള ഡിപിആര് തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിക്ഷേപകരില് ചിലര് ബാങ്കിനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചത് നേരത്തെ വിവാദത്തിലായിരുന്നു. നിക്ഷേപത്തുക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തിരികെ നല്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പരാതി. നിക്ഷേപത്തുക ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും പണം തിരികെ നല്കിയിട്ടില്ല. ടി.കെ ഗോവിന്ദന് എംഎല്എക്ക് മുന്നില് പരാതിയുമായി എത്തിയ ഒരാള്ക്ക് മാത്രമാണ് പണം നല്കിയത്. പിന്നീട് നിക്ഷേപ തുക തിരികെ ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികള് ഉയര്ന്നിരുന്നു.