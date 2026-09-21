നഗോയ: ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഉള്പ്പെടുത്തിയ മിക്സഡ് മാര്ഷ്യല് ആര്ട്സില് (എംഎംഎ) ഭാരതത്തിന് മെഡല് ഉറപ്പാക്കി സുചിക തരിയാല് ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ചു. വനിതകളുടെ പരമ്പരാഗത 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് മംഗോളിയയുടെ അല്താന്ചിമെഗ് ബൈഗല്മയെ തോല്പ്പിച്ചാണ് മുപ്പത്തിയാറുകാരിയായ സുചിക സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഇതോടെ 2026 ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ മെഡലും സുചികയിലൂടെ ഉറപ്പായി. ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തില് എതിരാളിയുടെ കനത്ത വെല്ലുവിളികളെ തകര്പ്പന് പ്രതിരോധത്തിലൂടെ മറികടന്ന സുചിക, നിര്ണായക ഘട്ടത്തില് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയും എതിരാളിയെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീഴ്ത്തി ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. 20 എന്ന സ്കോറോടെയാണ് താരം മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയത്. സെമിയില് പ്രവേശിച്ചതോടെ ഭാരതത്തിന് കുറഞ്ഞത് വെങ്കല മെഡല് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു.
മുന്പ് ജൂഡോ, ജിയുജിറ്റ്സു, കുറാഷ് എന്നീ ഇനങ്ങളില് ഭാരതത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മികവ് തെളിയിച്ച താരമാണ് സുചിക. നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെയും പരിക്കുകളെയും മറികടന്ന് എംഎംഎ പോരാട്ടവേദിയിലെത്തിയ സുചികയുടെ ഈ വിജയം ഭാരത കായിക ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നാഴികക്കല്ലായി മാറി. സെമിഫൈനല് പോരാട്ടത്തില് വിജയിച്ച് സ്വര്ണ്ണ മെഡല് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഈ ഭാരത താരം.