ലഖ്നൗ: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂടേറിയ നിലയിലെത്തി. തലസ്ഥാനമായ ലഖ്നൗ, ഉന്നാവോ, ഇറ്റാവ, സീതാപൂർ, ബറേലി, മീററ്റ്, അസംഗഡ്, ഗാസിപൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവിനുമെതിരെ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചിരുന്നു.
അഖിലേഷ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെയും മാഫിയ ഭരണത്തെയും കുറിച്ച് ഈ പോസ്റ്ററുകൾ മൂർച്ചയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ആതിക് അഹമ്മദ്, അസം ഖാൻ, മുക്താർ അൻസാരി എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോസ്റ്ററുകളിൽ ആസം, ആതിക്, മുക്താർ, അവർ സർക്കാർ നടത്തി എന്നും അഖിലേഷിന്റെ മാഫിയ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
കൂടാതെ ‘ഒരു ജില്ല, ഒരു മാഫിയ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഈ പോസ്റ്ററുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലഖ്നൗവിലെ ഒരു ഡസനിലധികം പ്രധാന കവലകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഇവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്പി ഭരണകാലത്ത് ഭരണസംവിധാനത്തിൽ മാഫിയകൾക്ക് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോസ്റ്ററുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ആഡംബര ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ കാറിൽ ഇരുന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആതിക് അഹമ്മദ് ചെയ്തിരുന്നതായും പോസ്റ്ററുകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അതേസമയം അസം ഖാന്റെ ഭരണകാലത്ത് പോത്തുകളെ മോഷ്ടിച്ചതും ഭരണസംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായ സംഭവങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എസ്പി നേതൃത്വത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു.
ഇതിനു പുറമെ പോസ്റ്ററിൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ആരോപണവിധേയരായ മാഫിയകളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ യുപിയിൽ നിന്നുള്ള കൈരാന കുടിയേറ്റത്തിൽ പ്രതികളായ മുക്കീം കാലാ സംഘം, അനിൽ ദുജാന, യാക്കൂബ് ഖുറേഷി, ഡിപി യാദവ്, സഞ്ജീവ് ജിവ; പൂർവാഞ്ചലിൽ നിന്നുള്ള വിഷ മദ്യവിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്താർ, അതിഖ്, ഉമാകാന്ത് യാദവ്, മുന്ന ബജ്രംഗി, രമാകാന്ത് യാദവ്; ഇർഫാൻ സോളങ്കി, ദീപ് നാരായൺ സിംഗ് യാദവ്, ചന്ദ്രപാൽ സിംഗ് യാദവ്, രാംവൃക്ഷ യാദവ്, നവാബ് സിംഗ് യാദവ്, ബുന്ദേൽഖണ്ഡ്, ബ്രിജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാമേശ്വർ, ജോഗേശ്വർ യാദവ്; ഒപ്പം രോഹിൽഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള വീർപാൽ സിംഗ് യാദവ്, അസം ഖാൻ, സർവേഷ് യാദവ് എന്നിവരുടെ പേരുകളുമുണ്ട്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മാഫിയയും കുറ്റകൃത്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
പോസ്റ്ററുകൾ ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ഔദ്യോഗിക പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്തെ പഴയ ക്രിമിനൽ സംഭവങ്ങൾ, കൈരാന കുടിയേറ്റം, പ്രശസ്തരായ ശക്തരുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്ററുകളിലൂടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു.