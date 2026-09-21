ന്യൂദൽഹി: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി ഹിന്ദുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനെതിരെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതർ രംഗത്ത്. ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ മുഫ്തി വജാഹത്ത് ഖാസിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അപകീർത്തികരമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് ഖാസിമി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബ ബന്ധമുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് മാഫിയയെക്കുറിച്ച് കൂടി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നുവെന്നും ഖാസിമി തുറന്നടിച്ചു.
ഹമീദ് അൻസാരി ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു
ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായ മുഫ്തി വജാഹത്ത് ഖാസിമി ഹമീദ് അൻസാരിയുടെ പ്രസ്താവനയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രായമായി, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം അനുചിതമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഹിന്ദുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം അൻസാരിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പണം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഭരണഘടനാ പദവി ഒഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഹമീദ് അൻസാരി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഖാസിമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.