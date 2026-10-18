മുംബൈ : ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുംബൈയിലെ ജുഹു പ്രദേശത്ത് ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ അജ്ഞാതരായ തോക്കുധാരികൾ വെടിയുതിർത്തു. ഇതിൽ ഡ്രൈവർക്കും മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കും പരിക്കേറ്റു. പടിഞ്ഞാറൻ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ജുഹു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പുഷ്പ പാർക്കിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്.
അതേ സമയം നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് സുരക്ഷിതനാണെന്നും വെടിവയ്പ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മുംബൈയിലെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന്റെ കാറിന് നേരെ മൂന്നോ നാലോ റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതായി മുംബൈ പോലീസ് പറഞ്ഞു.
പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറും ഉൾപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച്, മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ എത്തിയ മൂന്ന് അജ്ഞാതർ നടനും സുഹൃത്തിനും നേരെ വെടിയുതിർത്തുവെന്നാണ്. നടനെ കാണാൻ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ നിരവധി റൗണ്ട് വെടിവയ്പ് നടന്നതായാണ് വിവരം.
അതേ സമയം വെടിവയ്പ്പ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുംബൈ പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ചു. വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹം കമ്മീഷണറോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പോലീസ് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചനകൾക്കായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു
നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് ഉൾപ്പെട്ട വെടിവയ്പ്പ് സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അനിൽ പണ്ഡിറ്റ്, ഹർമൻ സന്ധു എന്നീ പേരുകളിൽ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്.