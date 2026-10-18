ന്യൂദല്ഹി: യോഗി ആദിത്യനാഥ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചും യുഎഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ദുള്ള ബിന് സായെദ് അല് നാഹ്യാന് യൂറോപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ഒന്നുതന്നെയെന്ന് വിലയിരുത്തല്. രണ്ടു കൂട്ടരും ഭാവിയില് പിടിമുറുക്കാന് പോകുന്ന ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചാണ് താക്കീത് നല്കിയത്.
യോഗി ആദിത്യനാഥ് 2022ലെ ഉത്തര്പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞത് ബിജെപിക്ക്് വോട്ടുചെയ്തില്ലെങ്കില് ഉത്തര്പ്രദേശ് കേരളം, കശ്മീര്, ബംഗാള് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ ആകും” എന്നാണ്. ഇതില് യോഗി കേരളത്തെ ഇപ്പോഴേ കശ്മീര് പോലെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിടിയില് അകപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ബിജെപിയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇസ്ലാമികതീവ്രവാദത്തെ അടിച്ചമര്ത്താന് സാധിക്കൂ എന്നും മറ്റു പാര്ട്ടികള് ഇസ്ലാമികമതമൗലികവാദത്തോടെ മൃദുലസമീപനം പുലര്ത്തുന്നവരാണെന്നുമാണ് യോഗി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
2017ല് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദില് നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു യുഎഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദം ഭാവിയില് യൂറോപ്പില് സൃഷ്ടിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള അശാന്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഒമ്പത് വര്ഷത്തിന് ശേഷം ഫ്രാന്സും ബ്രിട്ടനും ഇസ്ലാമിക കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കലാപത്തില് കത്തുമ്പോള് ഈ വാക്കകള് ശരിയായിരിക്കുകയാണ്.
ആ വീഡിയോയില് യുഎഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തവർ ആവർത്തിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. കൂടുതല് മതമൗലികവാദികളും തീവ്രവാദികളും യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും ഉയര്ന്നുവരുമെന്ന നാള് വിദൂരമല്ല. അവിടെ അതിനെതിരെ കര്ശനമായ നടപടികള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവര് രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങള് ശരിയാണെന്ന് വരുത്തിതീര്ക്കാന് അഭിനയിക്കുകയാണ്. തങ്ങള്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ അറിയാമെന്ന രീതിയിലും യൂറോപ്പിലെ ഭരണാധികാരികള് അഭിനയിക്കുന്നു. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളേക്കാള് ഇസ്ലാമിനെ തങ്ങള്ക്കറിയാമെന്ന നിലപാടാണ് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള്ക്കുള്ളത്. അത് തികഞ്ഞ വിഡ്ഡിത്തമാണ്. “.. അതായത് യുഎഇ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് എങ്ങിനെയാണോ ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദത്തെ ഉരുക്കുമുഷ്ടികൊണ്ട് നേരിടുന്നത് അതേ രീതിയില് നേരിട്ടിരുന്നെങ്കില് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് ഈ കലാപം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് യുഎഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ദുള്ള ബിന് സായെദ് അല് നാഹ്യാന് പറഞ്ഞത്.