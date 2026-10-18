സീരിയൽ രംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് നടി രേഖ രതീഷിനുണ്ട്. സൂപ്പർഹിറ്റായ ഒന്നിലധികം സീരിയലുകൾ ചെയ്ത നടി. അതും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ. പരസ്പരം ആണ് രേഖയുടെ കരിയറിൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഏവരും എടുത്ത് പറയുന്ന സീരിയൽ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി രേഖയെ സീരിയലുകളിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല. വർക്കില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ അഭിമുഖത്തിൽ നടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
‘ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്, നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പ്രയോരിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ജീവിതം തന്ന പാഠം. എനിക്കൊരു ഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്കൊന്നും അത് പറ്റില്ല. പണത്തിന്റെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. പ്രൊജക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാം ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്.
ഗോൾഡ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗോൾഡ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. വർക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് അത് വെച്ച് ജീവിച്ചു. ഈ രംഗത്ത് എനിക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ ഇല്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്, ആരോടും അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. സ്കൂൾ സമയം മുതലേ എനിക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ ഇല്ല.
വർക്കില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് എന്റെ സഹോദരി തന്നെ ചോദിച്ചത് വർക്കുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ചേർത്ത് വെക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നാണ്. അത് ഈസിയായി പറയാം. പക്ഷെ വർക്കുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. അത് ആരും ചോദിക്കില്ല. വർക്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ ചോറ് കഴിച്ചോ കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവനെന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആരും വരില്ല. എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും കുറവാണെന്നും രേഖ രതീഷ് പറയുന്നു.