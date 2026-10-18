തിരുവനന്തപുരം ; പൂർണ്ണഗണവേഷം ധരിച്ച് പഥസഞ്ചലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി വി രാജേഷ് . 30 വർഷം കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണിതെന്നും , സംഘത്തിന്റെ ആരംഭദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന റൂട്ട് മാർച്ചിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുമെന്നുമാണ് മേയർ പറയുന്നത് .
‘ വളരെ ആത്മവിശ്വാസവും, സന്തോഷവും നൽകുന്ന പരിപാടിയാണിത് . എ ബി വിപിയിലും, സംഘത്തിലായിരുന്ന സമയത്തും പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുമായിരുന്നു. പൂർണ്ണഗണവേഷത്തിൽ എല്ലാ സ്വയം സേവകർക്കുമൊപ്പം നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത് . അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുന്നതും ഇതാണ് . കൃത്യമായ ദിശാബോധം സംഘം ഇതുവഴി നൽകുന്നുണ്ട്. മേയറായത് 9 മാസം മുൻപാണ് . അതിപ്പോ മേയറല്ല ആരായാലും പഥസഞ്ചലനത്തിന് എത്തുമെന്നും ‘ വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
ഇതിനൊപ്പം കരമന ജയൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്ക് വച്ച പോസ്റ്റും വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ‘ സ്വപ്നസാക്ഷാൽക്കാരം… അഭിമാനത്തോടെ…
1988 ൽ സംഘസ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർജിയുടെ ജൻമ ശതാബ്ദി അഘോഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് … അന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിഭാഗ് പ്രചാരകായിരുന്ന പി.പി മുകുന്ദേട്ടൻ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചു സ്വയംസേവകനായ മേയർ.. പക്ഷേ ആ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ സാധ്യമായില്ല.. 38 വർഷത്തിന് ശേഷം സംഘത്തിന്റെ ജൻമ ശതാബ്ദി വേളയിൽ സ്വയം സേവകനായ മേയർ സാധ്യമായി …. അഭിമാനത്തോടെ വിജയദശമി ഉൽസവത്തിൽ പൂർണ്ണ ഗണവേഷത്തിൽ മേയർ വി.വി രാജേഷ്..
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് വീണ്ടും ഒരായിരം നന്ദീ ‘ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്