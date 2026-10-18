പട്ന: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാന് ‘ഇന്ത്യ വിടുക’ നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഇടപെടൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാട്നയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച പാസ്വാൻ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്തവർ ഇടപെടരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘പൗരന്മാരല്ലാത്തവർ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്’
“രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കു വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല,” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ ശക്തികൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ – അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.