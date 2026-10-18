കണ്ണൂർ: ബംഗ്ലാദേശിലെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാരിനെ കലാപത്തിലൂടെ അട്ടിമറിച്ച വിദ്യാര്ത്ഥി നേതാവ് നഹ്ദി ഇസ്ലാമിനെ അനുകൂലിച്ച് നേഹ ബോറ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ചൂടാറും മുന്പ് നേഹ ബോറ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന ന്യായവുമായി ജോണ് ബ്രിട്ടാസ്. ഇന്ത്യാ ബംഗ്ലാദേശാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് കണ്ണൂരില് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്.
നഹ്ദി ഇസ്ലാം എന്ന റൗഡിയായ വിദ്യാര്ത്ഥിയാണ് ബംഗ്ലാദേശില് ഷേഖ് ഹസീന സര്ക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച കലാപത്തില് പങ്കെടുക്കുത്ത വിവിധ ഇസ്ലാമികമൗലികവാദ സംഘടനകളെ മുന്നില് നിന്നും നയിച്ച നേതാവ്.. സിജെപി ഉള്പ്പെടെ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജെന്സീ കലാപത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഹ്ദി ഇസ്ലാം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഉടനെ നക്സലൈറ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ വിദ്യാര്ത്ഥി വിഭാഗമായ ഐസയുടെ നേതാവ് നേഹ ബോറ നഹ്ദി ഇസ്ലാമിനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചിരുന്നു. നഹ്ദി ഇസ്ലാമാണ് ഞങ്ങള്ക്ക് വഴികാട്ടിയെന്നായിരുന്നു നേഹ ബോറ പറഞ്ഞത്. ബംഗ്ലാദേശിലേതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തില് വന്ന നരേന്ദ്രമോദി സര്ക്കാിരെ അട്ടിമറിക്കണമെന്നാണ് നേഹ ബോറ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നായിരുന്നു വിമര്ശനം. ഇതോടെയാണ് നേഹ ബോറയെ രക്ഷിക്കാന് ജോണ് ബ്രിട്ടാസിന്റെ നായീകരണം.
“ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശാണെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ആരും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാനും വിയോജിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കോ പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ അല്ല നോക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നതും, അവിടേക്ക് ആളുകളെ അയക്കുന്നതും, അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ബിജെപിയുടെ ജോലിയാണ്.”- ജോണ് ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഈ വാക്കുകള്ക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാന് ചാരന്മാര് ഇന്ത്യയില് കലാപം നടത്താന് മുതിര്ന്നാല് തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നാണ് സോഷ്യല്മീഡിയയില് ഉയരുന്ന പ്രതികരണം.
” ഭരണഘടന നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ പ്രകാരം, വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചും പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചും സമരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കടമ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അത ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. സുപ്രീം കോടതിയും ശരിവെച്ചിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.” – ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കണ്ണൂരില് പറഞ്ഞു. എന്നാല് വിയോജിപ്പുകള് പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ല, കലാപം നടത്താനാണ് സിജെപിയും നേഹബോറയും രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയരുന്ന പ്രതികരണം.