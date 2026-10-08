മുംബൈ : വ്യാഴാഴ്ച അന്തരിച്ച മുതിർന്ന ബോളിവുഡ് നടൻ നാനാ പടേക്കർ എപ്പോഴും ലാളിത്യത്തിനും തുറന്നുപറച്ചിലിനും പേരുകേട്ടയാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് അത്ര പ്രശസ്തമല്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു.
മുംബൈയിലെ അന്ധേരിയിലെ സമർത് നഗർ ലോഖണ്ഡ്വാല പ്രദേശത്തെ ഒരു ബിഎച്ച്കെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് നാനാ പടേക്കർ പ്രധാനമായും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ താരമായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതശൈലി സ്വീകരിച്ചില്ല. പൂനെയ്ക്കടുത്തുള്ള ഖഡക്വാസ്ലയിൽ 27 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു വലിയ ഫാംഹൗസ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിരുന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം കൃഷിയും ചെയ്തു. ഗോവയിലെ ഡോണ പൗളയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ വച്ചാണ് വ്യാഴാഴ്ച നടൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വിക ഗ്രാമം.
‘കൗൺ ബനേഗാ ക്രോർപതി 17’ എന്ന പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി
യഥാർത്ഥത്തിൽ, 2025 ജൂൺ 8 ന്, ‘കൗൻ ബനേഗ ക്രോർപതി 17’ എന്ന ക്വിസ് അധിഷ്ഠിത റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അതിഥിയായി നാനാ പടേക്കർ എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും സ്വപ്നങ്ങളുടെ നഗരമായ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുമുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി.
എന്തിനാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയത് ?
ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു, പിന്നെ എന്തിനാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയതെന്ന് ഷോ അവതാരകൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ നാനാ പടേക്കറിനോട് ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് മറുപടിയായി “ഞാൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടിയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, നഗരത്തിൽ വളരെക്കാലം താമസിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്, എനിക്ക് അവിടെ സുഖം തോന്നുന്നു.”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലും എത്രയോ മടങ്ങ് എനിക്ക് ലഭിച്ചു.”
“ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലും എത്രയോ മടങ്ങ് എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു. എനിക്ക് എയർ കണ്ടീഷണർ ഇല്ല, കാരണം എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു നഗരം മതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, എന്റെ വീട് പർവതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ വീട് പർവതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്.”- മഹാനടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.