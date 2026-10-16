ലഖ്നൗ: ‘റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ’ നിയമപ്രകാരം അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതും, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ 698 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 2026- 27 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റിനും (ഫീസ് തിരികെ നൽകൽ) സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുമായയാണ് ആകെ 698.27 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയത്.
ആർടിഇ പ്രകാരം പ്രവേശനം നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ആവശ്യകതകളും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വകുപ്പുതല കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2025-26 വർഷത്തിൽ 536,285 കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയിരുന്നു. 2026- 27 വർഷത്തിൽ 157,127 പുതിയ പ്രവേശനങ്ങൾ കൂടി നടന്നതോടെ, ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 693,412 ആയി ഉയർന്നു. കൂടാതെ, 2027-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 170,000 പുതിയ പ്രവേശനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, 85 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതയും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2026-27 വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും 2027-28 വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും പരിഗണിച്ച്, ആകെ 431.71 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2026-27 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റിനായി 362.56 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതിലും, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങാതെ തുടരാൻ സഹായിക്കുന്നതിലും ഈ പദ്ധതി നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആർടിഇ യ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി 335.70 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റിനും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുമായി വകയിരുത്തിയ ആകെ 698.27 കോടി രൂപ, അർഹരായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു.