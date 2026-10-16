ഷൊര്ണൂര്: പാളം തെറ്റിയ ട്രെയിനിന്റെ ബോഗികള്ക്ക് തീപിടിക്കുന്നു, യാത്രക്കാരുടെ നിലവിളി, അപകടസൂചന മുഴക്കി സൈറണുകള്, കുതിച്ചെത്തുന്ന ആംബുലന്സുകളും ഫയര്ഫോഴ്സും. ഷൊര്ണൂരില് വന് ട്രെയിന് ദുരന്തമുണ്ടായെന്ന പ്രതീതിയുണര്ത്തിയ കാഴ്ചകള് യാത്രക്കാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒരുനിമിഷം പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. എന്നാല്, മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് വ്യക്തമായിഇതൊരു യഥാര്ഥ അപകടമല്ല, റെയില്വെയുടെ ദുരന്തനിവാരണ മോക്ക് ഡ്രില്ലായിരുന്നു.
ഇന്നലെ രാവിലെ ഒന്പതിന് ഷൊര്ണൂര് ലോക്കോ ഷെഡിലായിരുന്നു മോക്ക് ഡ്രില് നടന്നത്. ട്രെയിന് പാളം തെറ്റി ബോഗികള്ക്ക് തീപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യവും യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമാണ് പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയത്.
അപകടസൂചന നല്കുന്ന സൈറണ് മുഴങ്ങിയതോടെ റെയില്വെയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള് അതിവേഗം പ്രവര്ത്തനസജ്ജമായി. ആംബുലന്സുകളും റെയില്വെ ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുമായി സ്ഥലത്തെത്തി. സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാര് ഉപകരണങ്ങളുമായി എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഫയര്ഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങളും ആര് പി എഫും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തില് പങ്കുചേര്ന്നു. ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏര്പ്പെടുത്തി.
ഷൊര്ണൂരില് വന് ട്രെയിന് അപകടമുണ്ടായെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്ത്തകള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിച്ചതോടെ ആളുകള് ഓടിയെത്തി . എന്നാലിത് മോക്ക്ഡ്രില് ആണെന്ന് മനസിലായതോടെ പലരും തിരികെ പോയി.
റെയില്വെയുടെ പഴയ ബോഗികള് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അപകടസാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത്. ക്രെയിനുകള് ഉപയോഗിച്ച് ബോഗികള് മറിച്ചിടുകയും തീപിടിത്തസാഹചര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ റെയില് ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപനവും രക്ഷാപ്രവര്ത്തന സജ്ജീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനും അടിയന്തര പ്രതികരണശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരം മോക്ക് ഡ്രില്ലുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.