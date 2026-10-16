ന്യൂദൽഹി : ഡിസംബർ 11, 12 തീയതികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാനഡ സന്ദർശിക്കും.
ദീർഘകാല നയതന്ത്ര വിള്ളലിനുശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.
വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സുരക്ഷ, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയം എന്നിവയിൽ വ്യക്തമായ ഫലങ്ങൾ പിന്തുടരാനും ബന്ധങ്ങളിലെ ആക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇരു നേതാക്കളും സമ്മതിച്ചതായി ഒട്ടാവയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരാനിരിക്കുന്ന സന്ദർശനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച കാല്ഗറിയിലെ ഒരു റസ്റ്റോറന്റില് സന്ദര്ശകരുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിനിടെ കാര്ണി മോദിയുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സന്ദര്ശനം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
സന്ദർശനത്തിനുള്ള അജണ്ട
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കീഴിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാനഡ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം വ്യാപാരമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കനേഡിയൻ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മന്ത്രി മനീന്ദർ സിദ്ധു നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആറ് ദിവസത്തെ വ്യാപാര ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരു വ്യാപാര കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം പ്രതിവർഷം 70 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി ഇരട്ടിയാക്കാനാണ് ഇരുപക്ഷവും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സിടിവി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അതേ സമയം തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സംഭാഷണത്തിൽ മോദിയും കാർണിയും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്തു. വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സുരക്ഷ, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വ്യക്തമായ ഫലങ്ങൾ നൽകാനും ഇരു നേതാക്കളും സമ്മതിച്ചതായി മോദി പറഞ്ഞു.
സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിനെ (സിഇപിഎ) കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഇരു നേതാക്കളും ആവർത്തിച്ചു. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും ഊർജ്ജ, കാർഷിക മേഖലകളിൽ ആശ്രയിക്കാവുന്ന പങ്കാളികളുടെ പ്രാധാന്യവും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. മാർച്ചിലാണ് കാർണി അവസാനമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്.