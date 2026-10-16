ഹൈദരാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്ക് കാരണം ബൗളർമാർക്ക് കൃത്യമായ ലൈനും ലെങ്തും നിലനിർത്താനാകാത്തതാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നെങ്കിലും ബൗളിംഗിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനാകാത്തത് തിരിച്ചടിയായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 15-ന് ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 24 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിൻഡീസ് നിശ്ചിത ഓവറിൽ മികച്ച സ്കോർ ഉയർത്തിയപ്പോൾ, മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായില്ല.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി ഓപ്പണർ ഷായ് ഹോപ്പ് 102 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സ് കാഴ്ചവച്ചു. ഷെർഫെയ്ൻ റഥർഫോർഡ് 49 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇതോടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മികച്ച സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ഇന്ത്യക്കായി വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നെങ്കിലും 223 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. കീമോ പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു.
മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ ശ്രേയസ് അയ്യർ വിശദീകരിച്ചത്. “ബൗളിംഗിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങിയത്. പന്തെറിയുമ്പോൾ കൃത്യമായ ലൈനും ലെങ്തും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചു. 250 റൺസ് പിന്തുടരുമ്പോൾ പ്രത്യേക സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ചേസിംഗിൽ ഞങ്ങളുടെ സമീപനം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ബൗളിംഗിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനായില്ല,” അയ്യർ പറഞ്ഞു.
അഭിഷേക് ശർമയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ സ്ട്രൈക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനെ ബാധിച്ചോയെന്ന ചോദ്യത്തിനും അയ്യർ മറുപടി നൽകി. ആ സമയത്തുപോലും ഓവറിൽ 12 റൺസ് എന്ന മികച്ച നിരക്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നേറുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എതിരാളികൾ തങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയതാണ് നിർണായകമായതെന്നും പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവവും ഫീൽഡ് ക്രമീകരണങ്ങളും അവർ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും അയ്യർ പറഞ്ഞു. പന്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉയർന്നുവന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കുന്നതിലും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബൗളർമാർ മികവ് കാട്ടിയതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടി20 മത്സരത്തിൽ ഒക്ടോബർ 17-ന് ഇരു ടീമുകളും വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. പരമ്പര 2-2 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിലായതിനാൽ അവസാന മത്സരം നിർണായകമാണ്. ബെംഗളൂരുവിലെ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.