ലഖ്നൗ: ‘വോട്ട് ചോർച്ച’ (Vote Chori) ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ സമരം നടത്തുന്ന ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, തങ്ങളുടെ ‘അവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്ന’ നേതൃത്വത്തെ മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
‘ഇൻഡി’ (INDIA) സഖ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം കോടതി മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ബിജെപി നേതാവുകൂടിയായ യോഗി. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിന്റേതെന്നും, എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജനത ഇത്തരം അരാജകത്വങ്ങളെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച് സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഴിവായി കാണുന്നവർ, തോൽക്കുമ്പോൾ ഇവിഎമ്മിനെയും (EVM) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്. തങ്ങളുടെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനരീതിയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത നേതൃത്വവും മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണം,” യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, വോട്ടർ പട്ടികയുടെ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകന (SIR) നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും, ‘വോട്ട് ചോർച്ച’ ആരോപണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഈ ആവശ്യങ്ങളടങ്ങിയ നിവേദനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (CJI) സൂര്യ കാന്തിന് കൈമാറാനായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യ നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതിനാൽ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മാർച്ച് നടക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.