ലഖ്നൗ: ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പരാതിക്കാരന് വീണ്ടും ഓഫീസ് കയറിയിറങ്ങേണ്ടിവന്നാൽ, പരാതി സത്യമാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് പതിവുള്ള ‘ജനതാ ദർശനി’ൽ പങ്കെടുക്കാനായി വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരെ നേരിൽ കാണുകയും അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് യോഗി ഈ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രി, ഓരോ ന്യായമായ പ്രശ്നത്തിനും ഭരണകൂടം കൃത്യസമയത്ത് പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരേ പ്രശ്നവുമായി ഒരു പരാതിക്കാരൻ രണ്ടാമതും എത്തുകയും ആ പരാതി ന്യായമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, അതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. പരാതിക്കാരന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരാതിക്കാരന്റെ പ്രശ്നം ന്യായമായിട്ടും അത് കൃത്യസമയത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് പൊറുക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ്.
കസേരകളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആളുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് സമീപിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. ഓരോ പരാതിക്കാരന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർണ്ണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാനും കൃത്യവും സുതാര്യവുമായ പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാനും ‘ജനതാ ദർശനി’ൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഈ അവസരത്തിൽ, ബലമായി ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ചിലർ പരാതി ഉന്നയിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയ ശക്തരായ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അനധികൃതമായോ ബലമായോ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. ഭൂമി കൈയേറ്റത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ബലമായി കൈയേറിയവർക്ക് കർശനമായ നിയമനടപടികളിലൂടെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. പരാതിക്കാരന് നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.