തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിലൂടെ നാടിന്റെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, തയ്യൽ പരിശീലനം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വനിതകളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് (KIFD) മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും 30 വനിതകളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും തുടർനടപടികൾക്കുമായി ഒക്ടോബർ 23 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശാന്തിനഗറിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കും.
സംഘാടകർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, പ്രായമോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ പരിഗണിക്കാതെയാണ് പരിശീലനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നത്. രണ്ട് മാസം മുതൽ 18 മാസം വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള 25 ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സുകളും 15 കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പരിശീലനം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും പരീക്ഷാ ഫീസും മാത്രമേ ഈടാക്കുകയുള്ളൂവെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് കേരള സർക്കാരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നും വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നതിനായി ഇന്റർവ്യൂ സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പഠിതാക്കളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പരിശീലന കേന്ദ്രവും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും കേരളത്തിലുടനീളം 900 ശാഖകളുള്ള തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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വാട്സ്ആപ്പ്: https://wa.me/+919847399815
താൽപര്യമുള്ള വനിതകൾക്ക് ഒക്ടോബർ 23ന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം.
ശ്രദ്ധിക്കുക: കോഴ്സ് ഫീസ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അംഗീകാരം, തൊഴിൽസഹായം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സംഘാടകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്.