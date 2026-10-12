നടി മമിത ബൈജു ഇപ്പോൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ മിന്നും താരമാണ് . ദളപതി വിജയുടെ ‘ജന നായകൻ’, സൂര്യയുടെ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ മലയാള ചിത്രം ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ തുടങ്ങിയ മമിതയുടെ സമീപകാല ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാണ്. ഇപ്പോൾ, ഋഷഭ് ഷെട്ടിയെ നായകനാക്കി പ്രശാന്ത് വർമ്മയുടെ ഇതിഹാസ ആക്ഷൻ ചിത്രമായ ‘ജയ് ഹനുമാൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തെലുങ്കിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ മമിത ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മമിത ബൈജു ഇതിനകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണത്തിൽ ചേർന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ജയ് ഹനുമാൻ സിനിമാ സംഘമോ നടിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുങ്ക് സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രമായ ‘ഹനുമാൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ‘ജയ് ഹനുമാൻ’. ഹനുമാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയാണ് ഹനുമാന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.
ചിത്രത്തിൽ റാണ ദഗ്ഗുബട്ടിയും അഭിനയിക്കുന്നു, തേജ സജ്ജ പ്രത്യേക വേഷത്തിൽ എത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ജയ് ഹനുമാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകുന്നത് എം എം കീരവാണിയാണ്.