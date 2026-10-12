ന്യൂദൽഹി: ‘വോട്ട് ചോർച്ച’ (Vote Chori), വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകനം (SIR) തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ഇൻഡി’ (INDIA) സഖ്യ നേതാക്കൾക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
“കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന അടങ്ങിയ കത്ത് ഇന്നലെ ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ മറുപടിയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്,” ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാർക്കോ ജനപ്രതിനിധികൾക്കോ ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ടെന്നും, അത്തരം ആശങ്കകൾ കേട്ട് നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കാണാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും സമയം ചോദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളവ (sub judice) ആയതിനാലാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി, രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പുനരവലോകന (SIR) നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കൽ, ‘വോട്ട് ചോർച്ച’ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണൽ എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചുള്ള നിവേദനം കൈമാറാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചത്.
അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് ‘ഇൻഡി’ സഖ്യ നേതാക്കളും. സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും.
അതിനിടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ‘എക്സ്’ (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ മാർച്ചിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അണിനിരക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൽഹിയിൽ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ സമാധാനപരമായി തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. സ്നേഹത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി എത്തിയ അവരെ പോലീസും ബിജെപി പ്രവർത്തകരും മർദ്ദിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇതല്ല നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ,” രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയിലും ജനാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും യുവജനങ്ങളും സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളും മാർച്ചിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.