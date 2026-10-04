ന്യൂയോർക്ക് : അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോയിൽ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്നും കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശനിയാഴ്ച നിരവധി ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒഹായോയിലെ ക്ലീവ്ലാൻഡ് പ്രദേശത്താണ് സ്വാമിനാരായണൻ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം വദാൽധാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോയിൽ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്നും കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും ശനിയാഴ്ച നിരവധി ഹിന്ദു സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജനാലകൾ തകർന്നു, ഇഷ്ടികകൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
ആക്രമണത്തെ ഹിന്ദുഫോബിയയുടെ പുതിയ സംഭവം എന്നാണ് കോയലിഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇത്തരം മതഭ്രാന്തിനെ അപലപിക്കാൻ റിച്ച്മണ്ട് ഹൈറ്റ്സ് മേയർ കിം തോമസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.