ശ്രീനഗർ: പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളായ സൈഫുള്ള കസൂരി തന്റെ തീവ്രവാദ നിലപാട് ശക്തമാക്കി പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം സൗദി അറേബ്യയിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേലിനെ ലോക ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും കസൂരി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ഖത്മി-ഇ-നബുവത് കോൺഫറൻസിൽ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയ കസൂരി പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തെ സജീവ പങ്കാളിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജനവികാരം ഉണർത്താനും ശ്രമിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയുടെയും ജെയ്ഷെ-ഇ-മുഹമ്മദിന്റെയും ഉന്നത അംഗങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലെ മുതിർന്ന ഹമാസ് നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടന്ന നിരവധി ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഹമാസ് സംഘം ജെയ്ഷെ-ഇ-മുഹമ്മദിന്റെ ആസ്ഥാനവും ബഹാവൽപൂരിലെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക താവളവും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പാക് അധീന കശ്മീരിലെ റാവലകോട്ടിൽ നടന്ന കശ്മീർ ഐക്യദാർഢ്യ ദിനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ മുതിർന്ന ഹമാസ് നേതാക്കൾ റാവലകോട്ട് സന്ദർശിച്ചത്.
യുവാക്കളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും ഫണ്ടുകൾക്കുമായി കസൂരി സജീവമാകുന്നു
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിനുശേഷം ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) ഡെപ്യൂട്ടി മേധാവിയായ കസൂരി, ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനും യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമായി പൊതുപരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ടെലിഗ്രാമിലെ എൽഇടി അനുകൂല അക്കൗണ്ടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളിലും ഫോട്ടോകളിലും സായുധ ഗാർഡുകളുടെയും യൂണിഫോം ധരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അകമ്പടിയോടെ അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടികളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നതായി കാണാം.
മാർച്ചിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും അബ്രഹാം കരാറുകൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കസൂരി പറഞ്ഞു. മെയ് അവസാനം ലാഹോറിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കശ്മീരിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനായതായി ഇയാൾ പറഞ്ഞു.
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ സൈഫുള്ള കസൂരി ആരാണ് ?
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിലെ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ പിടിമുറുക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ഒരു സുപ്രധാന നീക്കത്തിൽ, പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) കമാൻഡർ സൈഫുള്ള കസൂരിക്കെതിരെ ജമ്മുവിലെ പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിലെ കസൂർ ജില്ലയിലെ ചങ്ക മംഗയിൽ താമസിക്കുന്ന സൈഫുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അപരിചിതനല്ല. സാജിദ് ജാട്ട്, അലി ഭായ്, ഹബീബുള്ള മാലിക്, ലാംഗ്ഡ, നൂമി, നുമാൻ, ഉസ്മാൻ ഹബീബ്, ഷാനി തുടങ്ങി വിവിധ അപരനാമങ്ങൾ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽഇടിയുടെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇയാളിപ്പോൾ.