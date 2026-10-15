ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെ 15 പ്രധാന വകുപ്പുകളിലായി നടന്നിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ, സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ, നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 5 ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ ഭാഗമായി ഏജൻസി രഹസ്യ രേഖകളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകളും വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസ് നമ്പർ RC 220 2026 E 0013 ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അന്വേഷണത്തിൽ, പോസ്റ്റിംഗിനും കൈമാറ്റത്തിനുമുള്ള പണം റാക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവന്നത്.
വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സിബിഐയുടെ ന്യൂദൽഹിയിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം രേഖകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 12-ന് എഴുതിയ കത്തിൽ, സിബിഐ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ. പ്രദീപ് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരാമർശിക്കുകയും 2026 ഡിസംബർ 4-നകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു.
പഞ്ചാബ് സർക്കാർ 15 വകുപ്പുകളോട് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു
സിബിഐയുടെ അറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഐഎഎസ് ബ്രാഞ്ച്) ഒക്ടോബർ 14 ന് ഒരു കത്ത് നൽകി, ബന്ധപ്പെട്ട 15 വകുപ്പുകളെയും അതേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. 13/18/2026-IAS(3)/967 എന്ന ലെറ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ആഭ്യന്തരം, റവന്യൂ, ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ആരോഗ്യം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്വേഷണത്തിനായുള്ള രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി (പേഴ്സണൽ) ഗൗതം ജെയിനിനെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനങ്ങളും സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ സിബിഐ തേടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി (ഒഎസ്ഡി) രാജ്ബീർ ഘുമ്മൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജിതിൻ കുമാർ ഗോയൽ എന്നിവരുടെ നിയമനങ്ങളും സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകളും ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പഞ്ചാബ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഗഗൻദീപ് സിംഗ് അലുവാലിയ, ഡോ. റോമി രാജ മഹാജൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ രേഖകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫയലുകളും നോട്ട് ഷീറ്റുകളും ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഭക്ഷ്യധാന്യ നയം, വെർക്ക സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈസൻസുകൾ, നിയമനങ്ങൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലാണ്. നയം, സംഭരണം, നിയമനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകളും സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2024-25 വർഷത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ 2024 ലെ ഫുഡ്ഗ്രെയിൻസ് ലേബർ ആൻഡ് കാർട്ടേജ് പോളിസി, വെർക്ക ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക്ഫെഡിനായി എസ്എപി ഉപയോക്തൃ ലൈസൻസുകൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പഞ്ചാബ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പഞ്ചാബ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പിപിഎസ്സി) വഴി 2024-ൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിനിടെ ഏജൻസി പരിശോധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫയലുകളിലും നോട്ട് ഷീറ്റുകളിലും ഈ രേഖകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഭവന പദ്ധതികളും പരിസ്ഥിതി അനുമതികളും സിബിഐ പട്ടികയിൽ
സിറക്പൂരിലെ എസ്കോൺ പ്രൈമറ ഗ്രൂപ്പ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും ആർകെഎം ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രേറ്റർ മൊഹാലി ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (ജിഎംഡിഎ)യുടെ കൈവശമുള്ള രേഖകളും സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചാബ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് (പിപിസിബി) ചണ്ഡീഗഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോളേജുകൾക്ക് 2025-26 വർഷത്തേക്ക് നൽകിയ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ, സർക്കാർ നയങ്ങൾ, നിയമനം, ഭവന അനുമതികൾ, സംഭരണം, പരിസ്ഥിതി അനുമതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളുടെ ശ്രേണി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിശോധനയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.
പഞ്ചാബ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒഎസ്ഡി രാജ്ബീർ ഗുമ്മാനും സമൻസ് അയച്ചു
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഒഎസ്ഡി രാജ്ബീർ ഘുമ്മനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സിബിഐ വിളിപ്പിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് പുതിയ സംഭവം. 15 സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ഒന്നിലധികം ഭരണപരവും നയപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപുലമായ രേഖാശേഖരണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിലാണ്, ഡിസംബർ 4 ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ ഏജൻസിയുടെ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാകുമെനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.