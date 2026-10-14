കോട്ടയം: റബര് ബോര്ഡിന്റെ വിവിധ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികള്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. റബര് പുതിയതായി നടുന്നതിനും പുനര്നടുന്നതിനും ഉള്പ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോള് അപേക്ഷിക്കാം. റബര് കര്ഷകരും ഉത്പാദക സംഘങ്ങളും ബോര്ഡിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികള് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് റബര് ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് എന് ഹരി അഭ്യര്ഥിച്ചു.
റബര് പുനര്നടീലിനും പുതിയ നടീലിനും ഹെക്ടറിന് 40,000 രൂപ മുതല് 50,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും. പരമ്പരാഗത മേഖലയില് ഹെക്ടറിന് 40,000 രൂപയും പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത, മേഖലകളില് ഹെക്ടറിന് 50,000 രൂപയുമാണ് സഹായം. നവംബര് 6 വരെ ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം.
റബര് ബോര്ഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.rubberboard.gov.in വഴി ServicePlus പോര്ട്ടല് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. തിരിച്ചറിയല് രേഖ, പൊസഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, റബര് തൈകള് വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്, തോട്ടത്തിന്റെ ഏകദേശ രേഖാചിത്രം തുടങ്ങിയ രേഖകള് ആവശ്യമാണ്.
ServicePlus പോര്ട്ടലില് അപേക്ഷാ വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗുണഭോക്താക്കള് Beneficiary Satyapan Application (BSA) വഴി മുഖം തിരിച്ചറിയല് സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് Beneficiary Satyapan Certificate ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനായി AadhaarFace RD, Beneficiary Satyapan App എന്നീ ആപ്പുകള് മൊബൈല് ഫോണില് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്ത് ഉപകരണ രജിസ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കണം. തുടര്ന്ന് ആധാര് നമ്പര്, ഗുണഭോക്തൃ ഐഡി ,അപേക്ഷാ റഫറന്സ് നമ്പര്, മൊബൈല് നമ്പര് എന്നിവ നല്കി നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കണം. നിര്ദേശിച്ച എല്ലാ നടപടികളും വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് മാത്രമേ അപേക്ഷ റബര് ബോര്ഡിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
റബ്ബര് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റികള്ക്ക് (ഞജട) വിവിധ പദ്ധതികള്ക്കായി നവംബര് 13 വരെ ടലൃ്ശരലജഹൗ െപോര്ട്ടല് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസിംഗ് സെന്ററുകളുടെ (ഏജഇ) ആധുനികവല്ക്കരണത്തിന് ആറു ലക്ഷം രൂപയും നിലവിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളില് എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകള് (ഋഠജ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അധിക പുകപ്പുരകള് നിര്മിക്കുന്നതിനും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വീതവും ധനസഹായം ലഭിക്കും.
ലാറ്റക്സ് ശേഖരണത്തിനും ഡ്രൈ റബ്ബര് കണ്ടന്റ് (ഉഞഇ) പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന് 40,000 രൂപയുടെ സഹായവും സ്പ്രേയറുകള്, ഡസ്റ്ററുകള് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഫാം മെക്കാനൈസേഷന് സഹായവും ലഭ്യമാണ്. റബ്ബര് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റികള്, സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള് (ടഒഏ), റബ്ബര് ടാപ്പര്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകള് (ഞഠഏ), ലേബര് ഗ്രൂപ്പുകള് (ഘഏ) എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായത്തിനും അപേക്ഷിക്കാം.
റെയിന് ഗാര്ഡിംഗ്, സ്പ്രേയിംഗ് പദ്ധതികള്ക്കുള്ള അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര് 30 വരെയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വ്യവസ്ഥകള്, അര്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്, അപേക്ഷാ നടപടികള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള് ംംം.ൃൗയയലൃയീമൃറ.ഴീ്.ശി എന്ന വെബ്സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്.