തിരുവനന്തപുരം: SIR വന്നതിന് ശേഷമാണോ ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കാത്തത് എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ചോദ്യവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാം:
1985 മുതൽ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
സമീപകാലത്തെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 104-ൽ 90 സീറ്റുകളും തൂത്തുവാരി ബി.ജെ.പി മുന്നേറുമ്പോൾ, ജനവിധി വളരെ വ്യക്തമാണ്.
ത്രിപുരയിലുണ്ടായ ദയനീയ പരാജയവും “SIR”-ന്റെ കുഴപ്പമാണോ രാഹുൽ?
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എ 77.5% വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് 4,600 സീറ്റുകളിൽ വെറും 14 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വോട്ടർമാർ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ് എന്നതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവ് വേണം?