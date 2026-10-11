ഒരു നാടിനെ മൊത്തം കരയിച്ച് പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തൻ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ചരിഞ്ഞതിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ആരും മോചിതരായിട്ടില്ല. ആകെ തകർന്ന വീട്ടുകാരെ നേരിട്ട് പോയി സമാധാനിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ,
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പല്ലാട്ട് തറവാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുകയായിരുന്നു. നാടിന്റെയും ഉത്സവപ്പറമ്പുകളുടെയും അലങ്കാരമായിരുന്ന, ഒരു കുടുംബാംഗത്തെപ്പോലെ ഏവരും സ്നേഹിച്ച ഗജശ്രേഷ്ഠൻ പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ വേർപാട് സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത അത്രമാത്രം വലുതാണ്.
സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ ബ്രഹ്മദത്തനെ പോറ്റിപ്പുലർത്തിയ അമ്മ കമലമ്മയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നേരിൽക്കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവനെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ച പാപ്പാൻമാരുടെ കണ്ണീരിന് മുന്നിൽ വാക്കുകൾ നിഷ്പ്രഭമായിപ്പോയി. അവൻ നിന്ന ആ തണലിലും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലായിരുന്നു.
നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുണ്യമായി, ഭഗവാന്റെ തിടമ്പേറ്റി നിന്ന ഇത്തരം ഗജവീരന്മാരുടെ വേർപാടിൽ ‘ചരിഞ്ഞു’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ഒട്ടും പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആകുന്നില്ല. അവയോടുള്ള അർഹിക്കുന്ന ആദരവ് ആ വാക്കിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ‘ചരിഞ്ഞു’ എന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കടന്നുപോയവർക്ക് ചേരുന്ന ‘വിഘ്നേശ്വര പാദം പൂകി’ / ‘വിഷ്ണുപാദം പൂകി’ എന്നൊക്കെയുള്ള പവിത്രമായ പദങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയും പ്രയോഗങ്ങളും മാറേണ്ടതുണ്ട്.
ബ്രഹ്മദത്തന്റെ കൊമ്പുകൾ നിയമവിധേയമായി എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, അവ ലഭിച്ചാൽ തറവാട്ടിൽ ആചാരവിധിപ്രകാരം വിളക്കുവെച്ച് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഭഗവാന്റെ തിടമ്പേറ്റി പുണ്യം നേടിയ പ്രിയപ്പെട്ട പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തന്, ആ വിഘ്നേശ്വര പാദങ്ങളിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു… പ്രണാമം!