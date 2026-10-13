തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ – എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മാസപ്പടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വിജിലൻസ് കേസിന്റെ FIR റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് . മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ FIR ൽ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അനധികൃതമായി നേടിയ പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി. വിദേശത്ത് ആസ്തി ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ED റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തി. ഗാർമെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസിന്റെ പേരിൽ പണം കടത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ഷെൽ കമ്പനി നീക്കം ആയിരുന്നു ഇത്.
റിയാസിന്റെയും വീണയുടെയും വിദേശ യാത്രകളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തൽ. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് നെക്സസ്. മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തെ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ഓഫീസും സംശയ നിഴലിലെന്നും വിജിലൻസ് FIRയിൽ കണ്ടെത്തൽ. മാസപ്പടി-ഹവാല ആരോപണങ്ങളിൽ കോടതി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതോടെ വിജിലൻസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.രണ്ട് എഫ്ഐര്ആറുകളാണ് വിജിലന്സ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരവും കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലുമാണ് കേസുകള്. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത്. ഒന്നാമത്തെ മാസപ്പടി കേസിൽ മാത്രമാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെ പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അഴിമതി കേസിൽ മുന്മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ഒന്നാം പ്രതി. രണ്ട് കേസിലും രണ്ടാം പ്രതി വീണ വിജയനാണ്.