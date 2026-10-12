ന്യൂദല്ഹി: സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുക വഴി രാഹുല് ഗാന്ധിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെപ്പോലെ ഭരണഘടനയെ തകര്ക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ത് ദുബെ. “1947 മുതൽ ഇന്നുവരെ, പ്രതിഷേധിക്കാനോ സമരം ചെയ്യാനോ ആളുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകുന്നതായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അവഗണിച്ചതുപോലെ, അവരുടെ കൊച്ചുമകനും ഇപ്പോൾ അതേ കാര്യത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്; ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.”- നിഷികാന്ത് ദുബെ പറഞ്ഞു.
“പ്രധാനമന്ത്രിയെ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് വഴികളേയുള്ളൂ: ഒന്നുകിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുക. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരേയൊരു വഴിയേയുള്ളൂ: പാർലമെന്റിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരിക. “- നിഷികാന്ത് ദുബെ വിശദീകരിച്ചു.
“സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹർജി (SLP) നൽകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായി വാദിക്കുന്നു – അല്ലാതെ അവിടെയിരുന്ന് കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്താണ്. “-നിഷികാന്ത് ദുബെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വം തകർന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അഭിജിത് ദിപ്കെ, ഷർജീൽ ഇമാം തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ നേതാക്കളായി മാറിയിരിക്കുന്നു; രാഹുൽ ഗാന്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷർജീൽ ഇമാമിനെയും അഭിജിത് ദിപ്കെയെയും പോലുള്ളവരുമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഭ്രാന്തമായ പെരുമാറ്റം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. “- നിഷികാന്ത് ദുബെ പറയുന്നു.
“ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളം, തമിഴ്നാട്, ജാർഖണ്ഡ്, കർണാടക, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ രാജി ആദ്യം ഉറപ്പാക്കട്ടെ. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവന്ത് മന്നിനെക്കൊണ്ട് രാജി വെപ്പിക്കട്ടെ. എന്തൊരു വിലകുറഞ്ഞ, അസംബന്ധമായ സംസാരമാണിത്? അവർ ജയിച്ചാൽ എല്ലാം ശരി; തോറ്റാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മോശം. ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമാണ്. അതിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക പദവിയൊന്നുമില്ല. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലോ വീട്ടിലോ അദ്ദേഹം ഒരു ‘പ്രമുഖൻ’ ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ ഭരണഘടന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി ഞങ്ങളുടേതിന് തുല്യമാണ്.”- നിഷികാന്ത് ദുബെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.