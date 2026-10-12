ന്യൂദൽഹി: എസ്ഐആറിനെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ‘ഡൽഹി ചലോ’യ്ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിലെ നേതാക്കൾക്ക് സമയം നൽകാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിസമ്മതിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാന ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർലമെന്റ് മാർഗിൽ സൈനികരുടെ വലിയ ഒരു ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ട്. അതേസമയം, സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ഡൽഹിയിലെ 6 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ അടച്ചിരിക്കും.
പാർലമെന്റ് മന്ദിരം മുതൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ ബാരിക്കേഡുകൾ
പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ മാർച്ച് നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൽഹി പോലീസും മറ്റ് ഏജൻസികളും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർലമെന്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള വഴി പൂർണ്ണമായും ബാരിക്കേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡി ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ വഴികളിൽ ധാരാളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആറ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു
ന്യൂദൽഹി മേഖലയിലെ ആറ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജീവ് ചൗക്ക്, ബരാഖംബ റോഡ്, പട്ടേൽ ചൗക്ക്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ജൻപത്, മണ്ഡി ഹൗസ് എന്നിവയാണ് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ. നിലവിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ഡിഎംആർസി ഇവ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് കീഴിലൂടെ മെട്രോ കടന്നുപോകും. യാത്രക്കാർക്ക് പരസ്പരം മാറാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അവർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനോ പ്രവേശിക്കാനോ അനുവാദമില്ല.
അതേ സമയം തന്നെ ബിഎൻഎസിന്റെ സെക്ഷൻ 163 ബാധകമാണ് ന്യൂദൽഹി പ്രദേശത്ത് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 163 ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ ദൽഹി പോലീസ് കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.