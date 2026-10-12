ന്യൂദൽഹി: രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്തിടെ തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ പങ്കിട്ടു. വീഡിയോയിൽ ചില യുവാക്കൾ വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടു. കറുത്ത ടീ-ഷർട്ട് ധരിച്ച ഒരാളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നത് കാണിച്ചു. വീഡിയോ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി എഴുതി. “അമിത് ഷായുടെ ദൽഹി പോലീസ് ഗുണ്ടായിസത്തിന് തന്നെ വഴിയൊരുക്കി. അവർ ആർഎസ്എസ്-ബിജെപിയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണ്ടകളെ സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും എതിരെ അക്രമം നടത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”- എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ വച്ച് കീച്ചിയത്.
രാഹുൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യം
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ബിജെപി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യുവാവിനെ മർദിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ബിജെപി പുറത്തുവിട്ടു. ഇയാൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി മനഃപൂർവ്വം വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ബിജെപി പറയുന്നു. ഇതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
” രാഹുൽ ഗാന്ധി, നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും നിർത്തൂ! നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ കൈമാറിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും അശാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പകരം, സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരുത്തുക, രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക!” ബിജെപി ഒഡീഷ ഘടകം എക്സിൽ കുറിച്ചു.