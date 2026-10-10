ന്യൂഡൽഹി: ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ട്വീറ്റിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലെ നൽകിയ മറുപടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കോൺഗ്രസ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർവചിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നിനും കഴിയാത്തവിധം നഗ്നമായിത്തന്നെയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ട്വീറ്റിലൂടെ അവരുടെ പൊള്ളത്തരം വെളിച്ചത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഒന്നാമതായി, കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായപ്പോൾ അതിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ബിസിനസുകാരെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നായിരുന്നു അന്നവരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. പോരാത്തതിന്, സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ വരവിനെ എതിർക്കാൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെന്ന വാദം വരെ അവർ അന്ന് വലിച്ചിഴച്ചു.
എന്നാൽ ഇന്ന്, അതേ രാഹുൽ ഗാന്ധി മലക്കം മറിഞ്ഞ് സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവേശനത്തിനായി പരസ്യമായി വാദിക്കുകയാണ്! ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വന്തം പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് മാറ്റിമറിക്കുക മാത്രമല്ല, അന്ന് അവർ തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെ രാഹുൽ എത്ര നിസ്സാരമായാണ് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നുകളഞ്ഞത്!
എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എതിർക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു നയവും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. മോദി സർക്കാർ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവർ അതിനെ എതിർത്തു; ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അതിനെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ വക്താക്കളായി മാറി.
മോദിയെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏത് ദിശയിലേക്കും ആടിയുലയാൻ ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ആ എതിർപ്പിന് മുന്നിൽ തത്വങ്ങളും നിലപാടുകളിലെ സ്ഥിരതയും രാജ്യസുരക്ഷ പോലും അവർക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കാവുന്ന വെറും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പാറ്റ പാർട്ടിയിൽ ആരൊക്കെ എന്നോ ഏതൊക്കെ തീവ്രവാദികൾ അതിൽ എത്തിപ്പെട്ടെന്നോ അവർക്ക് വിഷയമല്ല.
രണ്ടാമതായി, ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവവും ചരിത്രത്തിലെ സമാനമായ ഏടുകളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ളവരാണെന്ന ധാരണയിൽ, ഒരു വിദേശ വ്യവസായിയെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറാവുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് താൻ കരുതുന്ന ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഒരു വിദേശ ശക്തിയെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം മടിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ജയചന്ദ്രനെയാണ്.
വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം നാടിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അന്യദേശ ശക്തികളുമായി കൈകോർത്ത എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഓരോ തവണയും അത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് രാജ്യം നൽകേണ്ടി വന്നത് വലിയ വിലയായിരുന്നു. ആ ചതിയും ഭിന്നിപ്പുമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ട വിദേശാധിപത്യത്തിലേക്കും അടിമത്തത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയെ തള്ളിവിട്ടത്.
ചരിത്രത്തിലെ ആ പഴയ പാഠപുസ്തകം അതേപടി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാവം.
എന്നാൽ ഇത്തവണ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം കേവലമൊരു രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാവില്ല; മറിച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പരമാധികാരം അടിയറവ് വെക്കുന്നതിലേക്ക് കൂടിയാവും അത് ചെന്നെത്തുക. അതും എന്തിനുവേണ്ടി? വെറുമൊരു മോദിവിരോധം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം! മോദിയെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ ഈ രാജ്യത്തെത്തന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കുമോ, ർ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാണു സോഷ്യൽ മീഡിയ ചോദിക്കുന്നത്. താങ്കളെപ്പോലെയൊരാൾ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിർഭാഗ്യമാണ് എന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.