റിയാദ് : രാജ്യത്തെ ഐസ്ക്രീം കടകൾക്ക് പുതിയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ബാധകമാകുന്നതായി സൗദി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 4-നാണ് സൗദി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-ഭവന മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഐസ്ക്രീം കടകളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും, നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും, സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഈ നടപടി. ഇതിനായി സൗദി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-ഭവന മന്ത്രാലയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഐസ്ക്രീം തീർപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുതൽ സംഭരണം, തയ്യാറാക്കൽ, വിളമ്പൽ വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ താപനില നിയന്ത്രണം വിവരങ്ങൾ, അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ, ശുചിത്വ-അണുനശീകരണ നടപടികൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടുക, വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക, സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഈ വ്യവസ്ഥകളും പുതിയ ചട്ടങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, ഐസ്ക്രീം കടകൾ നിർബന്ധമായും ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും അംഗീകൃത നിലവാരത്തിലുള്ള ക്യുആർ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.