ന്യൂദൽഹി: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഹൂത്തികൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി അവകാശപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, വ്യാഴാഴ്ച 2026 ഒക്ടോബർ 10 വരെ റിയാദിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകൾ എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും നിർത്തിവച്ചു . അതേസമയം, റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹൂത്തികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് റിയാദിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാതിവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
റിയാദിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. റദ്ദാക്കലുകൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി റീഷെഡ്യൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഈ എയർലൈനുകൾ അറിയിച്ചു.
രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലും ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും ബദൽ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമായി അതത് എയർലൈനുകളുടെ ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്ഫോടനം ഉൾപ്പെടെ റിയാദിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് റദ്ദാക്കലുകൾ ഉണ്ടായത്.
വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ പുതിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അയൽരാജ്യമായ യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂത്തി വിമതർ ഏറ്റെടുത്തു. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. റിയാദിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖമീസ് മുഷൈത്തിന് നേരെ മറ്റൊരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തൊടുത്തതായും ഹൂത്തികൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം അറിയിച്ചു.