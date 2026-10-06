വാഷിംഗ്ടൺ: ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിന്റെ വീര പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസ് പ്രതിനിധി സഭ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. ഈ പ്രമേയത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ ധീരതയെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചു. ഫ്ലൈദുബായ് വിമാന നമ്പർ 1073 ലെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിറ്റ് മച്ചാറിനും ജീവനക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഈ സഭ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിമാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമത്തെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. ജോഷ് ഗോത്തൈമർ ആണ് ഈ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.
പ്രതിനിധി സഭയുടെ പ്രമേയം ഇങ്ങനെ
” 2026 സെപ്റ്റംബർ 30-ന്, ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലുള്ള ബെൻ ഗുരിയോൺ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഫ്ലൈദുബായ് റാഖി ഫ്ലൈറ്റ് 1073 പുറപ്പെട്ടു, ഏകദേശം 174 യാത്രക്കാരും, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാല് അമേരിക്കക്കാരും 27 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേലി പൗരന്മാരായിരുന്നു. പറക്കലിനിടെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ വിമാനത്തിന്റെ അടിയന്തര ഹാച്ചെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്കിൽ വെച്ച് ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിക്കുകയും നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിമാനത്തിന് 14,000 അടിയിലധികം ഉയരം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായി.
എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിറ്റ് മച്ചാർ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തു, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും, തന്റെ ശേഷിച്ച ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു, അങ്ങനെ ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടി പൈലറ്റിന് വിമാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, കൂടാതെ ക്രൂവിനും യാത്രക്കാർക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ക്രൂ അംഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു.”- പ്രമേയത്തിലെ ഉദ്ധരണിയിൽ പറയുന്നു.
തുടർന്ന്, 2026 ഒക്ടോബർ 3-ന്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ അറ്റോർണി ജനറൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി എമിറാറ്റി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനാൽ പ്രതിനിധി സഭ ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.
1- ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ അസാധാരണമായ ധീരതയ്ക്കും വിമാനത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചതിനും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു.
2- ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കി വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടി പൈലറ്റുമാർ, ക്യാബിൻ ക്രൂ, യാത്രക്കാർ എന്നിവരുടെ വീരോചിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
3- ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിനും പരിക്കേറ്റ എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
4- ഫ്ലൈദുബായ് ഫ്ലൈറ്റ് 1073 ന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഭീകരപ്രവർത്തനമായും അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണമായും കണക്കാക്കി അപലപിക്കുന്നു.
5- സൗദി അറേബ്യയിലെയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പൂർണ്ണവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണത്തിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും സംഗ്രഹ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.