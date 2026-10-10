ന്യൂയോർക്ക് : ഈ വർഷത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അഭിഭാഷക നവനീതം ‘നവി’ പിള്ളയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും നിരാശനായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എട്ട് സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം അവാർഡിന് അർഹനാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ടു.
വെള്ളിയാഴ്ച (പ്രാദേശിക സമയം) സിറാക്കൂസിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയിൽ സംസാരിച്ച 80 കാരനായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാവ്, 2025 ലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക സംഘർഷം പരിഹരിച്ചതായും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആണവ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചതായും ഏകദേശം 50 ദശലക്ഷം ജീവൻ രക്ഷിച്ചതായും തന്റെ അവകാശവാദം ആവർത്തിച്ചു.
തുടർന്ന് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകുന്ന നോർവീജിയൻ നൊബേൽ കമ്മിറ്റിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, ആരും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇത്തവണ അവാർഡ് നൽകിയതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം പിള്ളയെ അഭിനന്ദിച്ചു.
“നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റായി ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ലഭിച്ചില്ല. ഇത് നോർവേ എന്ന രാജ്യത്തിനും, ഇത്രയും അപമാനകരവും ലജ്ജാകരവുമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ആളുകൾക്കും മായാത്ത കളങ്കമാണ്,”- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ”ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരും നാഗരികതയുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കളുമായ ഒരുപിടി തീവ്ര പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞർ സമാധാന നോബൽ സമ്മാനത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി അപമാനിച്ചു. നോർവേ, നിങ്ങളല്ല ഈ സമ്മാനം നൽകിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല,”- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.