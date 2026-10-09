കൊൽക്കത്ത : മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രെജിനഗർ നിയമസഭാ സീറ്റിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാവിത്തേരോട്ടം . ബിജെപി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത് . ഹുമയൂൺ കബീറിന്റെ ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടിയെ 70,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് ബിജെപി പരാജയപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റ് പാർട്ടികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കെട്ടിവച്ച പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബിജെപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ശങ്കർ സർക്കാർ, 75,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു .
15 റൗണ്ടുകളും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ 129,914 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ആം ജനത ഉന്നയാൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ഗുലാം നബി ആസാദിനെ 75,816 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ശങ്കരവ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഗുലാം നബി ആസാദിന് 54,098 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുള്ളഹിഹിൽ കാഫി 6,168 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, പൊതുജനങ്ങൾ ആം ജനത ഉന്നയാൻ പാർട്ടിയെ പൂർണ്ണമായും നിരസിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബിജെപിക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പിന്തുണയാണ് ബിജെപിയുടെ വൻ വിജയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.