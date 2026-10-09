കൊല്ലം: ബസില് വയോധികയുടെ മാല കവരാന് ശ്രമിച്ച ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരായ മൂന്ന് യുവതികള് പൊലീസ് പിടിയിലായി.തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശിനികളായ സിന്ധു, ജ്യോതി, മീനാക്ഷി എന്നിവരെയാണ് ഏരൂര് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
അഞ്ചല്- ചണ്ണപ്പേട്ട റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസില് ആയിരുന്നു സംഭവം. കരുകോണ് സ്വദേശിനി ഓമനയുടെ (65) ഒന്നര പവന്റെ മാലയാണ് ഇവര് കവരാന് ശ്രമിച്ചത്. യുവതികളുടെ പെരുമാറ്റത്തില് സംശയം തോന്നിയ യാത്രക്കാരും ബസ് ജീവനക്കാരും ഇവരെ തടഞ്ഞുവച്ചു. ബസില് ഉണ്ടായിരുന്നവര് വിവരമറിയിച്ചതോടെ ഏരൂര് പൊലീസ് എത്തി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതികളെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കി.