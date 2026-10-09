കൊൽക്കത്ത : അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (AIUDF) നേതാവ് ബദറുദ്ദീൻ അജ്മലിനെ 1,72,527 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (BJP) സ്ഥാനാർത്ഥി ദേവാശിഷ് ശർമ്മ വിജയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി സിബാമണി ബോറ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി
ഈ സീറ്റിലെ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 2024-ലെ 37 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ ഏകദേശം 52 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ബിജെപിയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രതിഫലനമാണിത്. മുൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായ ശർമ്മ 6,77,258 വോട്ടുകളും അജ്മൽ 5,04,731 വോട്ടുകളും നേടി. ബോറയ്ക്ക് 1,20,123 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
നാഗോൺ ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ കനത്ത പരാജയം പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ കുറയുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. 2019 ലും 2024 ലും നടന്ന രണ്ട് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഈ സീറ്റ് നേടിയിരുന്നു. ലോക്സഭാ എംപി പ്രദ്യുത് ബോർഡോലോയ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതിനാലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 50 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ നേടി ഈ സീറ്റ് നേടി. എന്നാൽ ഇത്തവണ കെട്ടിവച്ച തുക പോലും അവർക്ക് കിട്ടില്ല. വെറും 9 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശമാണിത് . ധുബ്രി ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ റാകിബുൾ ഹുസൈനോട് 1,012,476 വോട്ടുകളുടെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെട്ട ബദ്റുദ്ദീൻ അജ്മൽ, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വീണ്ടും ജനവിധി തേടുകയായിരുന്നു. അജ്മലിന്റെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കോൺഗ്രസിന്റെ മോശം പ്രകടനവും മുസ്ലീം വോട്ടർമാർ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ പൂർണ്ണമായും നിരാശരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. മുസ്ലീങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പകരം മറ്റ് പാർട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.