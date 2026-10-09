ന്യൂദൽഹി: മുകേഷ് അംബാനിക്ക് വേണ്ടി ഇലോണ് മസ്കിന്റെ സ്റ്റാര് ലിങ്കിനെ തഴഞ്ഞു എന്ന രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെയും ഇലോണ് മസ്കിന്റെയും വിമര്ശനങ്ങളെ തള്ളി കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ.
മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ടെലികോം രംഗത്തെ കുത്തക നിലനിര്ത്താനാണ് അമേരിക്കയിലെ ഉപഗ്രഹ ഫോണ് കമ്പനിയായ സ്റ്റാര്ലിങ്കിനെ പ്രവര്ത്തനം ഇന്ത്യയില് മോദി സര്ക്കാര് തടയുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇലോണ് മസ്കിന്റെയും രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെയും വിമര്ശനം. ടെലികോം മേഖലയില് എന്നല്ല, ഒരു മേഖലയിലും ഇന്ത്യ കുത്തകകളെ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നും കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തിരിച്ചടിച്ചു.
സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കാരണം തങ്ങളുടെ ലൈസൻസുകൾ തടയുകയാണെന്ന് സ്പേസ് എക്സ് (SpaceX), സ്റ്റാർലിങ്ക് (Starlink) മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് ആരോപിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് , വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹ ഫോണ് ലൈസൻസുകളിലെ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
ഈ മേഖലയിൽ കുത്തക അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും, വാണിജ്യ ലൈസൻസിനായുള്ള അന്തിമ അനുമതിക്കായി മൂന്ന് കമ്പനികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു. “ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം. ഇന്ത്യ ഒരു മേഖലയിലും കുത്തക അനുവദിക്കില്ല. അതിനാൽ, സാറ്റലൈറ്റ് ആശയവിനിമയ (Satcom) രംഗത്തും ഒരൊറ്റ കമ്പനിയെ മാത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. സേവനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മൂന്ന് ലൈസൻസുകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കാണ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിലയൻസ് ജിയോ, വൺവെബ് (OneWeb), സ്റ്റാർലിങ്ക് എന്നിവയാണവ. കൂടാതെ, ലൈസൻസ് നേടാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനിയുമുണ്ട്; അത് ആമസോൺ (Amazon) ആണ്. ആ കമ്പനി ഇപ്പോൾ അതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്,” മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സാറ്റലൈറ്റ് ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങളുടെ നിരക്ക് നിർണ്ണയ രീതിയെക്കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ലൈസൻസുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാരും വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. “ആദ്യമായി, സ്പെക്ട്രം അനുവദിക്കുകയാണോ അതോ ലേലം ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടതെന്ന തീരുമാനമെടുത്തു. രണ്ടാമതായി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അലോട്ട്മെന്റിന് (ഭരണപരമായ അനുവദിക്കലിന്) ശേഷം നിരക്ക് നിർണ്ണയ രീതി എന്തായിരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ട്രായ് (TRAI), ഡിഒടി (DOT) എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്; ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിലും നിബന്ധനകളിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ (മൈൽസ്റ്റോണുകൾ) പൂർത്തിയാക്കി ഓരോ കമ്പനിയും (ഉദാഹരണത്തിന് എ, ബി, സി) ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുമാന വിഹിതം (revenue charges) സംബന്ധിച്ച സംവിധാനം അന്തിമമാക്കപ്പെടും; അതിനുശേഷം അവർക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാം. എന്നാൽ ഓരോ കമ്പനിയും വ്യക്തിഗതമായി ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയില് ഉപഗ്രഹ ഫോണ് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ലൈസന്സിനായി അഞ്ച് വർഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടും അംബാനി പോലുള്ളവരുടെ ബിസിനസ് കുത്തക കാരണം തങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ തടയുകയാണെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. ലൈസൻസുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഏകദേശം ഒരേ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അതിനാൽ പക്ഷപാതപരമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഓരോ കമ്പനിക്കും സ്പെക്ട്രം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
സ്പെക്ട്രം അനുവദിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലേക്കും നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി, നിരക്ക് നിർണ്ണയ രീതി അന്തിമമാക്കുന്നതും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ തുടർനടപടികളെ നിർണ്ണയിക്കും.