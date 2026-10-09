തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും രാഷ്ട്രീയബോധത്തെയും സ്വാധീനിച്ച ശക്തമായ മാധ്യമമായിരുന്നു നാടകമെന്നും, ഇടക്കാലത്ത് നേരിട്ട ക്ഷീണത്തിന് ശേഷം നാടകവേദിയിലേക്ക് പുതിയ തലമുറ വീണ്ടും എത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. മികച്ച സിനിമകൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിൽ നേരിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം നൽകുന്ന അനുഭവത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും പകരം മറ്റൊന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്കാരസാഹിതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കലയും സംസ്കാരവും സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള ഉപാധിയായി കാണുന്ന സംസ്കാരസാഹിതിയുടെ നാടകോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായ സംരംഭമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാടകോത്സവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എം എൽ എ സി. ആർ. മഹേഷിനെയും പൂഴനാട് ഗോപനെയും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃതി തീയേറ്റർ അവതരിപ്പിച്ച ‘ഭൂട്ടാനി’ നാടകം അരങ്ങേറി.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സി. ആർ. മഹേഷ് എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുഴനാട് ഗോപൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.ശ്രീ.എൻ.ശക്തൻ MLA, പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീമതി. ചിപ്പി രഞ്ജിത്ത്, ശ്രീ. അനി വർഗീസ്, കെ.ആർ. ജി ഉണ്ണിത്താൻ, കെ. ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരും കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും നാടകപ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇന്ന് രാവിലെ 10 മുതൽ വിവിധ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. വൈകിട്ട് 3ന് കലാപരിപാടികളും 4ന് സീതകളിയും അരങ്ങേറും. വൈകിട്ട് 5.15ന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം മന്ത്രി എം. ലിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മന്ത്രി,ശ്രീമതി. കെ എ തുളസി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. എം. വിൻസെന്റ് എംഎൽഎ മുഖ്യാതിഥിയായും പങ്കെടുക്കും.തുടർന്ന് സചേതന തിരുവനന്തപുരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ഡാം’ നാടകം അരങ്ങേറും.