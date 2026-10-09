കോട്ടയം: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന് അഡ്വ. ഷോണ് ജോര്ജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരായ ആരോപണങ്ങളില് നിയമാനുസൃതമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും കാലതാമസമില്ലാതെ എഫ്.ഐ.ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. നിയമത്തിന് ആരും അതീതരല്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ നിഷ്പക്ഷതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കാന് പിണറായിയുടെ രാജി ആവശ്യമാണെന്നും ഷോണ് പറഞ്ഞു.
എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നല്കിയ കത്തും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഷോണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.