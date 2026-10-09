കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ നന്ദീഗ്രാമിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ വിജയം. ഒക്ടോബർ 9-ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണലിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഹാസിറാണി റാത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മിലൻ പ്രധാനെ 1,22,753 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഹാസിറാണി റാത്തിന് 1,64,427 വോട്ടും മിലൻ പ്രധാനിന് 41,674 വോട്ടും ലഭിച്ചു. നന്ദീഗ്രാമിൽ ബിജെപി നേടിയ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി.ബിജെപിക്ക് 76 ശതമാനം വോട്ടുകിട്ടിയപ്പോള് കോണ്ഗ്രസിന് 19 ശതമാനം വോട്ടുമാത്രം. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സിപിഎമ്മിന് രണ്ടു ശതമാനംവോട്ടാണ്
മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നന്ദീഗ്രാമിലും ഭവാനിപുരിലും വിജയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഭവാനിപുർ നിലനിർത്തുകയും നന്ദീഗ്രാം ഒഴിയുകയും ചെയ്തതാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ അടുത്ത സഹായി ചന്ദ്രനാഥ് റാത്തിന്റെ മാതാവാണ് ഹാസിറാണി റാത്ത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയതലത്തിലും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ പ്രദേശമാണ് നന്ദീഗ്രാം. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിനെതിരായ ജനവികാരത്തിനും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഈ പ്രദേശം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
2011-ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഫിറോസ ബീബി സിപിഐയുടെ പരമാനന്ദ ഭാരതിയെ 43,640 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. 2016-ൽ തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച സുവേന്ദു അധികാരി സിപിഐയുടെ അബ്ദുൽ കബീർ ഷെയ്ഖിനെ 81,230 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. അന്ന് ബിജെപി മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.
2021-ൽ നന്ദീഗ്രാം വീണ്ടും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും സുവേന്ദു അധികാരിയും നേർക്കുനേർ വന്ന പോരാട്ടത്തിൽ സുവേന്ദു 1,956 വോട്ടിന്റെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. മമതയ്ക്കെതിരായ ഈ വിജയം ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഭവമായി.
2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുവേന്ദു അധികാരി നന്ദീഗ്രാമിൽനിന്ന് വീണ്ടും വിജയിച്ചു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പവിത്ര കറിനെ 9,665 വോട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് മണ്ഡലം ഒഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഹാസിറാണി റാത്തിന്റെ വൻ വിജയം.
മുൻപ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നന്ദീഗ്രാമിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചത് മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. 2021-ലെ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വിജയം മുതൽ 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇപ്പോഴത്തെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നന്ദീഗ്രാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച കനത്ത തോൽവി പ്രതിപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ്.
നന്ദീഗ്രാമിലെ ഈ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷവിജയം ബിജെപിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ നേട്ടമാണ്. മമത ബാനർജിക്കെതിരായ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വിജയത്തിലൂടെ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ മണ്ഡലത്തിൽ, ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി ശക്തമായ വിജയം ആവർത്തിച്ചതോടെ നന്ദീഗ്രാം ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക കേന്ദ്രമായി തുടരുകയാണ്.