നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നടി ഷീല മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയിട്ട്. നടൻ പ്രേം നസീറിനൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും ഷീല സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ വർഷങ്ങളായി തമിഴ്നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ നടൻ വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് നടി ഷീല.
“ഞാൻ വർഷങ്ങളായി തമിഴ്നാട്ടിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിജയ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഗുണങ്ങളും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായതു പോലൊരു സന്തോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത്.
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പദവിയിൽ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരെയും പോലെ വലിയ സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല”.- ഷീല പറഞ്ഞു.