വാഷിംഗ്ടണ്: അമേരിക്കന് ഭരണകൂടം പെര്മനന്റ് ലേബര് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് പ്രോഗ്രാമില് നിന്ന് പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികളെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഐടി കമ്പനികള്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാണിത്. യുഎസ് തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കി കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തില് വിദേശികളെ നിയമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് ഈ കര്ശന നടപടി.
എച്ച്-1ബി വിസ തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്രീന് കാര്ഡുകള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാന് സ്ഥാപനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പെര്മനന്റ് ലേബര് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്. കോഗ്നിസന്റ്, ഇന്ഫോസിസ്, ടാറ്റ, വിപ്രോ, എച്ച്സിഎല് എന്നിവയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായ കമ്പനികള്.
കാപ്ജെമിനി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ ഭീമന്മാരെയും ഈ നീക്കം ബാധിക്കും. യുഎസ് ലേബര് സെക്രട്ടറി കീത്ത് സോണ്ടര്ലിംഗ്, യുഎസ് ആന്റി-ഫ്രോഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ തലവനും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ജെ ഡി വാന്സ് എന്നിവരാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
‘2009 മുതല്, ഈ കമ്പനികള് മാത്രം ഏകദേശം മൂന്ന് ദശലക്ഷം വിദേശ തൊഴിലാളികളെ നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര്ക്ക് 230,000-ത്തിലധികം എച്ച്-1ബി വിസ അംഗീകാരങ്ങളും 100,000-ത്തിലധികം സ്ഥിരം തൊഴില് സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ലഭിച്ചു’വെന്ന് സോണ്ടര്ലിംഗ് പറഞ്ഞു.
ഈ കമ്പനികള് അമേരിക്കന് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങള് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സസ്പെന്ഷന് നേരിടുന്ന കമ്പനികളില് നിന്നുള്ള പുതിയ പെര്മനന്റ് ലേബര് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് അപേക്ഷകള് യുഎസ് ലേബര് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുകയോ നിലവില് പെന്ഡിംഗിലുള്ളവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ല.
എച്ച്-1ബി വിസയില് അമേരിക്കയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യന് ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള (ഗ്രീന് കാര്ഡ് )നടപടികള്
അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകും.
നിലവിലുള്ള എച്ച്-1ബി വിസകളെയോ ഇതിനകം അനുവദിച്ച ഗ്രീന് കാര്ഡുകളെയോ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്.
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