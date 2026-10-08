ന്യൂദൽഹി: വ്യാഴാഴ്ച ദൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പ്രതിഷേധവും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ഗതാഗതക്കുരുക്കും കാരണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 5,000-ത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് ട്രെയിൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ദിബ്രുഗഡ് രാജധാനി, മുംബൈ രാജധാനി, വന്ദേ ഭാരത്, ചില ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ എന്നിവയിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാരും ദുരിതത്തിലായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു
ന്യൂദൽഹിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിരവധി പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ശേഷവും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷന്റെ (ഐആർസിടിസി) ചില ഗ്രൂപ്പ് ബുക്കിംഗുകളും റദ്ദാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ന്യൂദൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള പ്രധാന റൂട്ടുകളിലൊന്നായ മിന്റോ പാലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ ഒരു സംഘം കടന്നുപോയതിനെത്തുടർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു, ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് കടുത്ത തിരക്കുണ്ടാക്കി.
കൂടാതെ എംപിമാർ രാജ്ഘട്ടിലേക്ക് ബസുകളിൽ കയറി, അവിടെ ഒരു കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടു. വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ നീക്കം നിരവധി റോഡുകൾ അടച്ചിടാൻ കാരണമായി, ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് കാര്യമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കാലതാമസത്തിനും കാരണമായി.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനുമായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻഡി ബ്ലോക്ക് നേതാക്കൾ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.