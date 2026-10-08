സ്റ്റോക്ക്ഹോം : കനേഡിയന് കവയിത്രിയും ഉപന്യാസകാരിയുമായ ആനി കാര്സണ് ഈ വര്ഷത്തെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബല് സമ്മാനം . ‘ക്ലാസിക്കല് പാരമ്പര്യവുമായുള്ള സരസമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, സമകാലിക സാഹിത്യത്തില് പുതു രൂപങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച അവരുടെ ധീരവും നൂതനവുമായ പ്രവര്ത്തനത്തിനാണ്’ പുരസ്കാരമെന്ന് നോബല് സമ്മാനസമിതി വിലയിരുത്തി.
അവരുടെ രചനകള് പലപ്പോഴും സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയിലുള്ള പരമ്പരാഗത അതിരുകള് ലംഘിക്കുന്നു. കവിത, ഉപന്യാസം, ഗദ്യം, വിവര്ത്തനം, നിരൂപണം, നാടകം എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങള് സംയോജിപ്പിച്ച് , സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത നിര്വചനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വ്യതിരിക്ത രൂപങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് ആനി.
1950 ജൂണ് 21 ന് കാനഡയിലെ ടൊറന്റോയിലാണ് ജനിച്ചത് .
ടൊറന്റോ സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ഡോക്ടറല് ബിരുദങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി. ക്ലാസിക്കല് പഠനങ്ങളിലെ അക്കാദമിക് പശ്ചാത്തലം അവരുടെ സാഹിത്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സ്വാധീനം ചെലുത്തി. പുരാതന ഗ്രീക്ക്, റോമന് സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധം രചനകളില് പ്രകടനമാണ്. ക്ളാസിക്കുകള് അവര് സമകാലിക സാഹിത്യരൂപങ്ങളിലേക്ക് വിവര്ത്തനം ചെയ്യുകയും പുനര്വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇറോസ് ദി ബിറ്റര്സ്വീറ്റ് , റെഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്മകഥ,
പുരുഷന്മാര്ക്ക് ഒഴിവു സമയങ്ങളില്, ഭര്ത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യം,
റെഡ് ഡോക്, ആന്റിഗണിക് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനകൃതികള്.