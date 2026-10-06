ന്യൂദല്ഹി: ഇന്ത്യയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ആ 13 കോടി പേര് ആരാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഉത്തരം നല്കി ബിജെപി.
വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ആ 13 കോടി പേരില്
• 2.8 കോടി പേർ മരണപ്പെട്ടവരാണ്
• 6.3 കോടി പേർ സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരാണ്
• 1 കോടി പേർ ഇരട്ട വോട്ടർമാരാണ്
• 3 കോടി പേർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരാണ്
ഇവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് അത് ഹാജരാക്കി വീണ്ടും വോട്ടര്പ്പട്ടികയില് പേര് ചേര്ക്കാന് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.
കോൺഗ്രസിനോടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും ബിജെപി നേതാവ് സുധാംശു ചതുര്വേദി ചോദിക്കുന്നു: “13 കോടി വോട്ടർമാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, മരണപ്പെട്ടവരെയും ഇരട്ട വോട്ടർമാരെയും സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരേയും സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരേയും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരായി കണക്കാക്കുന്നത്?”. സുധാംശു ചതുര്വേദിയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് രാഹുല് ഗാന്ധി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.